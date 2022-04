Os funcionários da Defesa Civil vão acompanhar a atualização dos núcleos de chuva nos radares durante os próximos dias - Foto: Divulgação

Publicado 31/03/2022 20:00

Costa Verde - O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais de Angra dos Reis (Cemaden-AR) informa que existe a possibilidade de uma forte chuva no município entre hoje (31) e sábado (2). São esperados cerca de 200 mm de chuva neste período.



A Defesa Civil esclarece que a possibilidade de chuva não significa que a previsão irá se concretizar. O órgão acompanha a atualização dos núcleos de chuva nos radares, assim como efetua a leitura dos pluviômetros, importantes instrumentos relacionados ao entendimento das condições climáticas.



Caso haja necessidade de evacuação de alguma área de risco, os moradores serão avisados por SMS's e alertas sonoros. Aproximadamente 37 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS em Angra dos Reis.

- O núcleo, localizado na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, envia automaticamente mensagens de SMS aos inscritos no serviço, de forma preventiva, na intenção de que se preparem para reagir de forma correta no caso de uma situação metereológica extrema -, disse Jairo Fiães, secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil do município.

Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário metereológico, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP de onde deseja receber informações. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.



– Já enviamos o SMS de alerta para a população e estamos preparados para dar continuidade às ações, caso seja necessário -, informou o secretário.