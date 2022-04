A falsa médica chega à 166ª DP escoltada pelos policiais que a prenderam - Foto: Polícia Civil/AR

A falsa médica chega à 166ª DP escoltada pelos policiais que a prenderam Foto: Polícia Civil/AR

Publicado 01/04/2022 16:22 | Atualizado 01/04/2022 16:54

Angra dos Reis – Uma mulher identificada como Rafaela C. Teixeira foi presa em flagrante enquanto atendia pacientes da UPA Infantil Ágda Maria, no bairro Japuiba. De acordo com a Polícia Civil ela é advogada, estudante de medicina e se passava por médica, realizando atendimentos na unidade em Angra dos Reis.



Rafaela chegou a dar plantão por três semanas recebendo cerca de R$ 3 mil por cada dia de trabalho, o que lhe rendeu quase R$ 160 mil no período.

O jaleco, instrumentos de trabalho e os documentos da falsa médica foram apresentados na Delegacia de Angra Foto: Polícia Civil/AR

A falsa médica atendeu um chamado da unidade por médicos e enviou o registro profissional em nome de Rafaela Costa Teixeira, assim como diplomas e cursos de pós graduação. Ela começou a trabalhar como diarista sem contrato.



Como houve problemas em um dos pagamentos, a administração da unidade de saúde desconfiou e resolveu pesquisar a “médica”. Foi então que descobriram que se tratava de um caso de exercício ilegal da profissão.



A falsa médica se chama Rafaela Cavalcante Teixeira, tem 27 anos e usava os documentos de Rafaela Costa Teixeira. O jaleco que ela usava tinha a inscrição Rafaela C. Texeira. Ela começou a atender nesta sexta-feira por volta de 8h.



A Polícia Civil foi chamada pela administração da UPA Infantil e prendeu Rafaela em flagrante atendendo crianças em um dos consultórios da unidade.



De acordo com o delegado titular da 166ª DP (Angra), Vilson Almeida, a falsa médica estava tirando plantões em diversas unidades de saúde do estado.

Secretaria de Saúde de Angra se pronuncia sobre o caso

A secretaria de Saúde do município divulgou nota sobre o caso. Ela diz que "com informações passadas pela secretaria de Saúde, a Polícia Civil constatou que a mulher utilizava o CRM em nome de outra pessoa para realizar plantões e receber pagamentos por parte da empresa responsável pela administração da unidade.



Ao tomar ciência das denúncias, a secretaria de Saúde passou a disponibilizar todas as informações à Polícia, que já vinha investigando o caso para efetuar a prisão. Agora, segue à disposição para colaborar com as investigações".



A nota informa ainda que a secretaria irá notificar a Organização Social detentora do contrato da UPA para apuração dos fatos e que o município já exigiu a contratação de outro profissional pediatra para garantir o atendimento às crianças do município.



A Secretaria de Saúde também afirma que entrará em contato com as famílias para que todas as crianças atendidas pela falsa médica passem por um novo atendimento profissional na UPA Infantil Agda Maria.