Deslizamento de terra e queda de árvores em razão das fortes chuvas que atingem a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 03/04/2022 12:26 | Atualizado 03/04/2022 15:09

Rio - Vários trechos da rodovia BR-101 (Rio-Santos) seguem totalmente ou parcialmente interditados na manhã deste domingo (3) após os deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores causados pelo temporal que atingiu a região litorânea da Costa Verde entre a noite de sexta e madrugada de sábado. Por conta da instabilidade da pista, a Polícia Rodoviária Federal orienta que evitem ao máximo acessar a rodovia, no trecho entre Mangaratiba a Ubatuba, em São Paulo, até que a situação seja normalizada em alguns dias.Neste domingo, mais uma barreira caiu sob a rodovia, interditando outro trecho da BR-101. No momento, segundo boletim da PRF deste domingo, não há como chegar nas cidades da Costa Verde através da rodovia e nem por rotas alternativas, que também sofreram com interdições. Em alguns pontos, o trabalho de remoção das barreiras ainda não pôde ser iniciado.