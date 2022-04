Governador Cláudio Castro também visitou base de apoio a desabrigados em Paraty neste domingo - Rogério Santana/Divulgação/Governo do Estado

Publicado 03/04/2022 17:10 | Atualizado 03/04/2022 17:24

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou, neste domingo, 3, a construção de moradias em um terreno no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, um dos pontos mais impactados pelas fortes chuvas deste fim de semana. O projeto será executado pelo Estado do Rio em parceria com o governo federal e a prefeitura. O anúncio foi feito durante visita do chefe do Executivo estadual à Costa Verde. Em todo o Rio de Janeiro, foram registradas ao menos 16 mortes, sendo oito delas em Angra, sete em Paraty, e uma em Mesquita, na Baixada Fluminense.

"Estou em contato direto com o prefeito Fernando Jordão, de Angra dos Reis, desde anteontem. A Prefeitura de Angra montou um abrigo em uma escola e nós já vamos dar toda a assistência às famílias. Acabei de falar também com o ministro Daniel Ferreira, do Desenvolvimento Regional. Esse terreno aqui já tem um projeto. O Estado e o governo federal vão fazer novas moradias nesse campo. Já está tudo liberado, já falei com o presidente (Jair Bolsonaro) e com o ministro. O estado vai entrar com uma parte e a União com outra. A Prefeitura já vai me entregar o projeto na segunda-feira, para já começar a tramitar, licitar, para alocar essas famílias e para tirar inclusive quem esteja em áreas de risco. São moradias definitivas", declarou o governador.

Castro, que também foi a Paraty, onde esteve em uma base de apoio a desalojados, ressaltou que, para o reforço da operação de resgate dos bombeiros, foram colocadas 11 aeronaves à disposição, nesta manhã, partindo do Rio à Costa Verde para transporte de insumos e equipes. São viaturas do Governo do Estado, Polícia Militar, FAB, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e CBMERJ. O gerenciamento do tráfego é feito diretamente do Gabinete de Crise, montado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).



Acompanhado do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, e do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Júlio Saraiva, o governador destacou ainda a mobilização de todos os órgãos estaduais em uma força-tarefa para auxiliar os municípios na limpeza das ruas, retirada de barreiras nas estradas e assistência à população. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 150 pessoas foram resgatadas com vida no Estado.