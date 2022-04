Crime em queda: março teve menos carros roubados | Rio de Janeiro | O Dia

Policiais civis da DRF prenderam, nesta segunda-feira (14/03), o chefe de uma das maiores quadrilhas que aplicam o golpe do crédito consignado. - Divulgação

Publicado 04/04/2022 00:00

A estratégia de mirar receptadores de peças roubadas de carros pela Polícia Civil continua surtindo efeito: o mês de março apresentou a maior queda do período de roubos de automóveis nos últimos dez anos.

De acordo com dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), no Estado do Rio foram registrados 2.134 roubos de carros. Se compararmos o mesmo mês, desde 2020, houve uma queda de quase 10%. A redução também é a quarta maior da série histórica, que começou em 1991.

Em dezembro passado, após doze meses de quedas seguidas, o delegado Márcio Braga, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), explicou a estratégia adotada para os resultados. "Como a gente teve a restrição de atuar muito em favelas, por conta da determinação do STF, eu fui ao contrário, vim na ponta do receptador. Então, fomos onde tem a demanda, para evitar que tenha o roubo. A nossa estratégia aqui da DRFA é em relação a isso, bater bastante nos receptadores e nos desmanches, na venda de peças".

Em janeiro, a especializada prendeu Thiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. O criminoso foi o responsável por encomendar o roubo de uma Hilux, que resultou na morte do médico Cláudio Marsili, de 64 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele é apontado como o maior especialista em clonagem de carros do estado do Rio.

Apesar da prisão, Braga explica que os criminosos continuam clonando veículos, apesar de não alcançarem a mesma qualidade de Comel.

Antes de sair da titularidade da Secretaria de Polícia Civil, na sexta-feira, Allan Turnoski atribuiu à política adotada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, parte do resultado alcançado.

"O governador Cláudio Castro, ao garantir a despolitização da Segurança Pública, corrigiu os erros do passado e entregou um Rio de Janeiro mais seguro à população. Parece simples e óbvio, mas na prática é uma luta constante. Por isso, o governador merece esse reconhecimento da sociedade e o respeito de toda Polícia Civil".