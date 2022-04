O Posto da Polícia Federal em Paraty foi soterrado por um deslizamento na manhã de hoje - Foto: Reprodução redes sociais

O Posto da Polícia Federal em Paraty foi soterrado por um deslizamento na manhã de hoje Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 01/04/2022 09:16 | Atualizado 01/04/2022 09:56

Costa Verde - Um deslizamento de terra na manhã desta sexta-feira (1) na altura do KM 578 da Rodovia Rio-Santos soterrou a base da Polícia Rodoviária Federal em Paraty. Até o momento não há informações sobre feridos apesar de um carro ter sido "engolido" pela terra molhada. A pistas estão interditadas nos dois sentidos e máquinas trabalham no local.

Chove forte na cidade na região Costa Verde desde a noite de ontem (31). O volume de chuva registrado na cidade histórica até o momento é de 162 mm. Cerca de 20 pessoas estão desabrigadas.



Pedras Azuis, Paraty Mirim, Condado, Patrimônio, Novo Horizonte, Pantanal, Ilha das Cobras e Mangueira são os bairros mais afetados até o momento.



A Defesa Civil de Paraty montou dois abrigos para receber os moradores que tiveram suas casas alagadas ou moram em áreas de risco. Eles estão funcionando na Escola Municipal Pequenina Calixto, no bairro Parque Ypê e no Colégio Estadual Engenheiro Mario Moura Brasil do Amaral (Cembra), no Centro da cidade





Os rios Matheus Nunes e Perequê-Açu transbordaram causando alagamentos em vários pontos da cidade. Também há registro de queda de árvores e deslizamentos.



No bairro Pantanal, uma árvore caiu e bloqueou parte de uma estrada.