João Bosco é uma das atrações confirmadas para o evento deste ano - Foto: Marcos Hermes

Publicado 31/03/2022 13:21

Paraty – Após o longo hiato motivado pela pandemia, o Bourbon Festival Paraty está de volta este ano em um dos eventos mais importantes do calendário artístico, cultural e turístico da cidade histórica.



Para a edição deste ano, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de maio, já estão confirmados o guitarrista de jazz John Pizzarelli, que traz seu swing-jazz direto de New York e a voz e o violão de João Bosco.

Além do jazz e da música brasileira o blues também garante presença com o guitarrista do Mississippi Vasti Jackson e a irreverente Blues Beatles, com sólida carreira internacional.

Outras atrações serão confirmadas pela produção do Festival, que terá ainda buskers, street band, exposição de fotos e workshop musical nesta edição.



O Bourbon Festival Paraty chega a sua 12ª edição com a música que transborda em clima de festa e harmonia pelas ruas de pedra de Paraty oferecendo três dias intensos de apresentações gratuitas no Centro Histórico.