A Secretaria de Cultura preparou uma programação virtual - Divulgação

A Secretaria de Cultura preparou uma programação virtualDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 06/07/2021 21:37

Em Paraty historicamente a Festa de Santa Rita é comemorada em julho, um momento que envolve a comunidade por meio de religiosidade, festejos, saberes e fazeres da cultura popular.

Este ano, a Secretaria de Cultura prepara uma programação virtual com apresentações de diversas vertentes artísticas. Em parceria com o Sesc Paraty, criamos uma exposição com registros dos acervos da Pascom Paraty e do Sesc Paraty que vai transbordar os meios digitais e vai ocupar espaços da nossa cidade.