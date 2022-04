Homens e máquinas estão tendo um dia de muito trabalho em Angra - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 01/04/2022 18:14

Angra dos Reis - Desde a madrugada, equipes da prefeitura estão atuando nas ruas em resposta à chuva que não para de cair na cidade nesta sexta-feira (1). Nenhum óbito ou chamados para socorro de pessoas feridas foram registrados até o momento.



Mais de 800 funcionários do Serviço Público estão nas ruas, sendo que mais de uma centena foi deslocada para a Ilha Grande. O objetivo é garantir o funcionamento das unidades de saúde. Todo o contingente da Defesa Civil também está envolvido nos trabalhos.



A maior parte das ocorrências é sobre queda de árvores, deslizamentos e pontos de alagamentos. Em diversos bairros, equipes aguardam os técnicos da Enel para que possam trabalhar em segurança, sem riscos de choque, uma vez que é preciso reparar os cabos de energia e postes atingidos pela chuva.



Algumas vias ainda estão interditadas como Estrada do Contorno e a Estrada Ponta Leste, na altura do bairro Biscaia. A BR-101, Rodovia Rio-Santos, apresenta problemas nas proximidades do Hotel Portogalo, em um trecho na Vila Histórica de Mambucaba e ainda próximo ao bairro Monsuaba.



A retirada de galhos e árvores está acontecendo em diversos bairros da cidade Foto: Wagner Gusmão

Um dos pontos mais críticos no momento é na Praia do Provetá, na Ilha Grande. A chuva provocou queda de barreira no acesso da comunidade ao cais. Por conta do mau tempo, não há segurança para que as equipes possam dar uma pronta resposta neste caso específico. O acesso à localidade é feita por mar aberto e a navegação não é recomendada no momento.A rede municipal de Educação suspendeu as aulas por medida de segurança e todas as 85 escolas do município poderão ser utilizadas como ponto de apoio. Por enquanto, apenas a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, na Vila do Abraão, Ilha Grande, está recebendo uma família.Equipes da Defesa Civil estão nas ruas realizando vistorias em residências e não há informações de casas que precisem ser interditadas em definitivo. A orientação aos moradores é que permaneçam nas residências e só saiam se sirenes tocarem ou por avisos via SMS.