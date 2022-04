O deslizamento de terra aconteceu na madrugada deste sábado no bairro Monsuaba. Primeira vítima foi encontrada e 10 continuam desaparecidas - Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 02/04/2022 10:38 | Atualizado 02/04/2022 10:57

Angra dos Reis – Após 36 horas de chuvas intensas e ininterruptas que totalizam 655 mm no Continente e 592 na Ilha Grande, um deslizamento de terra no bairro Monsuaba atingiu quatro imóveis deixando pelo menos onze pessoas desaparecidas. O deslizamento de terra aconteceu por volta das 5h da madrugada deste sábado (2). O corpo da primeira vítima, uma menina aparentando ter entre 3 e 4 anos, foi encontrado por volta das 10h da manhã.



- De acordo com informações de parentes das vítimas, cinco pessoas foram salvas, mas 11 estariam desaparecidas. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão no local trabalhando para encontrar os desaparecidos -, disse Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil, antes do corpo da criança ser encontrado.



O prefeito Fernando Jordão, que estava indo de lancha para o bairro Monsuaba por causa dos deslizamentos na Rio-Santos, declarou que o Gabinete de Crise instalado na cidade trabalha na elaboração de um decreto de Calamidade Pública devido à grande quantidade de chuva e os problemas causados por ela.



- Conversamos com governador Cláudio Castro que disponibilizou um helicóptero do Governo do Estado para sobrevoar a cidade, também mobilizou equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para avaliar a situação da RJ-155, além de nos fornecer kits para ajudar as famílias desabrigadas -, informou Cláudio Ferreti, secretário de Governo.



Situação crítica



No momento, todo o contingente da Defesa Civil, acompanhado de profissionais de diferentes áreas do governo municipal, estão nas ruas para prestar apoio à população. Todas as 28 sirenes do sistema de alerta, que estão distribuídas em 20 blocos, soaram durante a madrugada alertando os moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos.



A Prefeitura está disponibilizando abrigos para as pessoas que precisam deixar suas casas. No momento, 13 pessoas estão em abrigos da rede municipal de Educação recebendo apoio da secretaria de Educação e da Assistência Social.



A Defesa Civil pede que as pessoas permaneçam em casa e só saiam em caso de orientação pelas sirenes, SMS ou pelos técnicos que estão nas ruas.



Rio-Santos interditada



A BR-101 está com mais de 15 pontos de escorregamento de terra, especialmente na região Norte da cidade. A empresa de transportes urbanos suspendeu a saída dos ônibus que seguem no sentido Rio de Janeiro para segurança de passageiros e rodoviários. As linhas do setor Sul trabalham com horários reduzidos.



Equipes da prefeitura trabalham para liberar as pistas, mas a chuva intensa tem atrapalhado as ações e provocado novos deslizamentos.