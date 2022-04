Os trabalhos de buscas pelas vítimas do deslizamento no bairro de Monsuaba conta com a ajuda de voluntários - Foto: Redes sociais

Publicado 02/04/2022 15:09 | Atualizado 02/04/2022 16:12

Angra dos Reis - Homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários que trabalham desde às 5h da manhã buscando as vítimas do deslizamento no bairro Monsuaba, encontraram mais corpos na tarde deste sábado (2). Ao todo foram encontrados quatro adultos e três crianças.

De acordo com as informações, os bombeiros estão trabalhando para identificar as vítimas.

Homens do Grupo de Buscas e Salvamentos do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro chegaram ao local com cães farejadores que vão ajudar no trabalho.

Devido às diversas quedas de barreiras na Rodovia Rio-Santos, eles só conseguiram chegar até Mangaratiba. De lá, a equipe especializada precisou pegar uma lancha para completar a viagem até o bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.