O trabalho de buscas pelos desaparecidos vai continuar por toda a noite no bairro Monsuaba. Cinco pessoas ainda estão soterradas - Foto: Defesa Civil/AR

Publicado 02/04/2022 21:01 | Atualizado 02/04/2022 22:19

Costa Verde - Angra dos Reis decretou estado de emergência em função do volume histórico de chuva registrado em 48 horas, 809mm na Ilha Grande e 694mm no Continente. Um dos bairros mais afetados foi a Monsuaba, onde pelo menos seis casas foram atingidas por um deslizamento de terra que matou pelo menos seis pessoas.

Entre os corpos encontrados durante as buscas realizadas neste sábado (2) estão 3 crianças e 3 adultos. Eles foram levados para o IML para identificação. De acordo com relatos de parentes, outras cinco pessoas continuam desaparecidas.



Os trabalhos vão continuar durante a noite com o auxílio de refletores.



- As buscas continuam e as equipes só param quando chove forte, mas retornam assim que ela diminui -, disse Lauro Oliveira, Relações Púbicas da Defesa Civil.



Já na Ilha Grande, as comunidades mais afetadas foram as praias de Araçatiba, Vermelha, Provetá, Aventureiro e Vila do Abraão. Em todas foram registrados deslizamentos de terra e blocos de pedra.



A Praia de Itaguaçu, ao lado da Praia Vermelha, foi totalmente soterrada. De acordo com relatos de moradores, há quatro pessoas desaparecidas.



- Estamos muito tristes com as perdas ocorridas e deixamos aqui o nosso abraço a todas as famílias. A cidade estava preparada, fizemos as ações preventivas necessárias. Se tivéssemos esse volume todo de chuva e não estivéssemos preparados, o estrago teria seria muito pior -, ponderou o prefeito Fernando Jordão.



No momento, há 125 pessoas nos pontos de apoio abertos pelo município. Segundo Jordão, neste domingo (3), a cidade vai receber a visita do Governador do Rio e do secretário Nacional de Defesa Civil para avaliar a situação.



- Amanhã vamos receber em Angra o governador Cláudio Castro e o Coronel Alexandre Lucas Alves para agilizar as ações em atendimento às famílias e reconstruir as áreas atingidas. Nossa missão é trabalhar para a recuperação urbanística e social de Angra, ouvindo a população -, afirmou o prefeito de Angra.





Deslizamentos de terra ocasionaram a obstrução total da BR 101 no sentido Rio de Janeiro nos Km 447, Km 460 e Km 464. O trânsito na RJ-155 flui em apenas uma das pistas, na altura dos túneis.



- A previsão de chuva para amanhã não é tão grande, mas o solo está encharcado e isso requer muita atenção dos moradores. Nosso pedido é que eles atendam todas as nossas orientações -, solicitou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Jairo Fiães.