Monsuaba sofreu outra tragédia natural na década de 1970

Essa era a visão da praia do bairro Monsuaba na manhã deste domingo - Foto: Redes sociais

Publicado 03/04/2022 15:43

Angra dos Reis – Essa não foi a primeira vez que o bairro de Monsuaba sofreu com um grande desastre natural. Na década de 1970, uma grande tromba d’água também causou deslizamentos de terra na localidade. Na época não houve vítimas fatais devido ao número reduzido de moradores nas encostas do bairro.



De acordo com relato de moradores, foi após essa forte chuva que a praia de Monsuaba ficou inviável para o banho de mar. Moradora da localidade desde 1977, a professora aposentada Alice Guerra contou suas lembranças sobre o fato.



- Foi uma catástrofe que houve aqui e o barro e a lama vieram trazendo tudo que encontravam pela frente. Até a geladeira da minha falecida sogra foi levada e está enterrada na praia. Muitas árvores que desabaram ainda se encontraram lá até hoje-, relembrou Alice.



Outro morador do bairro, Carlos Eduardo Tota, lembra que a chuva forte aconteceu durante a construção da BR-101, a Rodovia Rio-Santos. Segundo ele, as casas foram inundadas pela lama que descia das encostas.



- Houve sim uma grande enchente aqui anos 1970. Eu era garoto, mas lembro que a água invadiu a minha casa. A maré alta também colaborou com aquele episódio -, recordou Tota.



Ambos os moradores afirmam que o fato colaborou para que a praia de Monsuaba ficasse poluída, uma vez que lama, barro e árvores não foram retirados do local. O crescimento desordenado, com a construção do terminal de petróleo da Baía da Ilha Grande (Tebig), também é apontado como causador da poluição.