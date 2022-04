O prefeito de Angra também falou sobre pontos polêmicos como o pedido de desligamento das usinas nucleares - Foto: Defesa Civil/AR

O prefeito de Angra também falou sobre pontos polêmicos como o pedido de desligamento das usinas nuclearesFoto: Defesa Civil/AR

Publicado 04/04/2022 10:09 | Atualizado 04/04/2022 10:14

Angra dos Reis – O presidente Jair Bolsonaro estará em Angra na tarde desta segunda-feira (4). A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Fernando Jordão, durante entrevista a uma rádio local na manhã de hoje.



Segundo Jordão, o presidente ligou para ele informando que estará no Rio pela manhã e logo depois segue para a região Costa Verde.



- O presidente me disse que deve chegar a Angra por volta de duas ou duas e meia da tarde -, disse o prefeito, lembrando que o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, está há dois dias participando do gabinete de crise montada na secretaria municipal de Defesa Civil.



O secretário nacional de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional assinou a portaria publicada em edição extra do "Diário Oficial da União" ontem, domingo (3), que reconhece a a situação de emergência no município de Angra dos Reis. A medida visa acelerar a resposta federal a desastres, com a possível liberação de recursos emergenciais.

Polêmicas

Fernando Jordão aproveitou a entrevista para dizer que discorda do presidente da Eletronuclear, Leonam dos santos Guimarães, que declarou que o fechamento das estradas do município não prejudica o plano de emergência das usinas nucleares. Ontem o prefeito pediu o desligamento das usinas nucleares e em nota a Eletronuclear afirmou que não havia necessidade de paralisar o funcionamento das unidades.



- Eu não estou brigando com o Leonam, só estou lutando pela segurança da população da cidade. Como nó vamos falar sobre plano de emergência nuclear sem estradas? -, indagou Jordão.



Outra reclamação feita pelo prefeito foi quanto a atuação da CCR, empresa concessionária da BR-101, que segundo ele, não está fazendo o trabalho necessário para desobstruir a Rodovia Rio-Santos.



- O secretário nacional de Defesa Civil está há dois no nosso gabinete de crise, o governador esteve aqui ontem e o presidente da república estará aqui hoje, mas não apareceu nenhum representante da CCR aqui ainda -, afirmou Jordão.