As buscas em Monsuaba estão acontecendo desde a manhã de sexta-feiraFoto: Redes sociais

Publicado 04/04/2022 09:19

Angra dos Reis – Os corpos de duas vítimas do sexo feminino foram encontrados durante a madrugada desta segunda-feira (4) em Monsuaba, um dos bairros mais castigados pelas chuvas em Angra. Com isso, o número de vítimas fatais subiu para 10. Uma vítima ainda está sendo procurada pelas equipes de salvamento que entraram no quarto dia de trabalho ininterrupto.



Na Ilha Grande, as buscas se concentram na Praia de Itaguaçu, que foi totalmente soterrada. De acordo com relatos de moradores da Praia Vermelha, que fica ao lado de Itaguaçu, há três ou quatro pessoas desaparecidas.



Também foram registrados deslizamentos de terra e blocos de pedra nas praias de Araçatiba, Vermelha, Provetá, Aventureiro e Vila do Abraão, porém sem vítimas.