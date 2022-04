Alexandre Lucas, secretário nacional de Defesa Civil, o governador Cláudio Castro e o prefeito Fernando Jordão no gabinete de crises em Angra - Foto: Divulgação Defesa Civil/AR

Publicado 03/04/2022 17:12

Angra dos Reis - O governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, sobrevoou diversos bairros da cidade da Costa Verde e a Ilha Grande, na manhã deste domingo (3). Os locais sofrem com as consequências das fortes chuvas do fim de semana.



Junto com o prefeito Fernando Jordão, o governador foi ao bairro de Monsuaba, onde um deslizamento de terra soterrou seis casas e deixou pelo menos oito pessoas mortas. As buscas por desaparecidos continuam no local.



Através de uma chamada de vídeo, ambos conversaram com o presidente Jair Bolsonaro e informaram sobre um terreno da prefeitura que poderá ser utilizado para a construção de 92 moradias para as vítimas das chuvas.



- O prefeito já tem o terreno lá (Monsuaba) que é exatamente o que a lei permite para aquela verba complementar para catástrofes -, informou Castro.

O governador consola um morador de Monsuaba, onde 8 pessoas perderam a vida em um desabamento Foto: Redes sociais

Na próxima semana, a prefeitura vai apresentar ao Estado o projeto para a construção das moradias. Até que sejam realocadas, as famílias vão receber aluguel social.



Situação das rodovias



O presidente Jair Bolsonaro também se comprometeu a pedir celeridade nas ações da CCR, concessionária da Rodovia Rio-Santos, e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para liberação das vias de Angra dos Reis após pedido do prefeito.



- Não pode a prefeitura ficar com esse trabalho de desobstrução de vias federal e estadual -, disse Jordão durante a conversa por telefone.



Em função das péssimas condições das estradas que dão acesso a Angra dos Reis (no momento BR-101 fechada e RJ-155 fluindo em meia pista), o prefeito solicitou através de ofício enviado ao presidente da Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães, o desligamento das usinas nucleares. Por nota, a empresa respondeu que o fechamento das vias não compromete a execução do plano de emergência.



Domingo sem chuvas até o momento



As chuvas deram uma trégua na região central da cidade neste domingo (3). Desde a manhã que o tempo permanece nublado e sem o registro de chuva. A previsão para amanhã (4) e terça é de 8 mm e na quarta 25 mm.



- Nós estamos orientando as pessoas a só voltarem para casa após a liberação pelas nossas equipes por que o solo está muito encharcado e pode haver novos deslizamentos -, disse Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil.



Angra possui 250 pessoas desalojadas. As aulas na rede municipal estão suspensas, pois as escolas estão funcionando como pontos de apoio para os desabrigados.



Até o momento, oito corpos foram encontrados no bairro Monsuaba, sendo quatro crianças e quatro adultos. As equipes continuam a busca por outros três desaparecidos. Na Ilha Grande, segundo relatos de moradores do local, pode haver até quatro pessoas soterradas.

