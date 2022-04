As máquinas que trabalham na Rio-Santos vão ganhar reforço de equipamentos vindos de Minas Gerais - Foto: Redes sociais

As máquinas que trabalham na Rio-Santos vão ganhar reforço de equipamentos vindos de Minas Gerais Foto: Redes sociais

Publicado 05/04/2022 12:04

Costa Verde – Um comboio do 4º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro está a caminho de Angra dos Reis, no litoral Sul do estado do Rio de Janeiro, levando retroescavadeiras, tratores e caminhões para ajudar na desobstrução da rodovia de acesso ao município. A chegada à cidade será pela RJ-155, a rodovia estadual Saturnino Braga, que liga Angra à Barra Mansa e Volta Redonda.



Os equipamentos saíram de Itajubá, em Minas Gerais, às 3h da manhã desta terça-feira (5) e tem previsão de chegar ao acesso à Angra dos Reis no fim da manhã de hoje.



- A chegada na cidade vai depender muito do trânsito na RJ-155 que já está lento devido as barreiras e desvios que precisaram ser feitos ao longo da pista -, informou Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil.



Ele disse ainda que os equipamentos serão utilizados na retirada do barro que cobre a Rio-Santos em diversos pontos no sentido Mangaratiba. O trabalho de retirada do material no sentido Mangaratiba-Angra está sendo realizado pela empresa CCR com o auxílio da Transpetro.



PRF atualiza situação da Rio-Santos



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou em nota na manhã de hoje que o trânsito está fluindo do Rio até Mangaratiba com interdições parciais. A passagem de veículos está interditada do km 449, em Itacurubitiba, ao km 467 até Monsuaba, em Angra dos Reis, para trabalho das máquinas.



A partir de Monsuaba, a PRF informa que o trânsito está fluindo com interdições parciais até Paraty (Km 592), sendo desaconselhado o fluxo neste trecho devido à instabilidade do solo.



Um dos trechos que apresenta grande risco de desabamento fica na altura do Km 478, onde houve deslizamento do asfalto próximo ao mirante do bairro Camorim Grande. A erosão do subsolo pois em risco a pista e o local necessita de avaliação constante devido ao aumento de fluxo de veículos.