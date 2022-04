O corpo da última vítima do deslizamento em Monsuaba foi encontrado na noite de ontem - Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 05/04/2022 08:55 | Atualizado 05/04/2022 09:03

Angra dos Reis – As equipes de busca e salvamento encontraram na noite de ontem, segunda-feira (4), o corpo da última vítima do deslizamento em Monsuaba, bairro de Angra mais afetado pelas fortes chuvas da semana passada.



A décima primeira e última vítima do deslizamento de terra foi identificada como Sara Conceição dos Santos, de 34 anos. Com isso, as equipes encerraram as buscas no local.



Além de Sara, os outros 10 corpos foram identificados pelo Instituto Médico Legal de Angra dos Reis como Maria Gesilia de Sena Cardoso, de 70 anos, Antônio Cândido Cardoso, de 68 anos, Francisca de Sena Cardoso, de 46 anos, Rodrigo Teotonio, de 31 anos, Ieda Nunes, de 44 anos, Miguel Bernardo Magalhães Lopes, de 11 anos, Rafael Cardoso de Carvalho, de 11 anos, Samuel Cardoso dos Santos, de 3 anos, Laura, de 7 anos e Rebeca, sem idade definida.



As buscas continuam na Praia de Itaguaçu, na Ilha Grande, onde três a quatro pessoas podem ter sido soterradas. Está acontecendo neste momento o transporte de um gerador para o local a fim de ajudar no trabalho das equipes de buscas. O translado do equipamento está sendo realizado por uma balsa.

256 pessoas estão nos 38 pontos de apoio abertos pela prefeitura, recebendo apoio das equipes da Assistência Social, Educação e Saúde. As aulas nas escolas municipais estão suspensas nesta semana.