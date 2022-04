Na ação, a prefeitura reforça o pedido para paralisar o funcionamento das usinas de Angra dos Reis - Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2022 13:36

Angra dos Reis - A Procuradoria Geral do Município (PGM) ingressou nesta terça-feira (5) com uma Ação Civil Pública em que pede a desobstrução imediata da BR-101, rodovia mais atingida pela chuva histórica que caiu sobre a região Costa Verde no último fim de semana.

A PGM solicita ainda que a CCR, concessionária responsável pela via, faça o ressarcimento dos gastos que o município teve com a liberação das pistas nos últimos dias. O valor ainda está sendo levantado pelo município, uma vez que as equipes continuam em campo. Caso o pedido seja acatado pela Justiça, o valor deverá ser atualizado por ocasião da sentença.

Na mesma ação, a PGM reitera o pedido feito à Eletronuclear para paralisar o funcionamento das usinas de Angra dos Reis, como medida de segurança, uma vez que a BR-101 segue obstruída.

A prefeitura de Angra dos Reis também aguarda a chegada de máquinas como retroescavadeiras, caminhões e tratores trazidas de Minas Gerais pelo Exército, que estão a caminho da cidade.