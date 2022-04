As crianças acolhidas participam de atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 07/04/2022 12:09

Angra dos Reis - Cerca de 35 crianças com idades de um a dez anos passaram a ser recebidas na creche Maria Lúcia Cardoso, em Monsuaba. Elas estão participando de atividades pedagógicas, brincadeiras, alimentação e cuidados profissionais, para proporcionar uma rotina mais calma em meio ao clima de comoção que ainda toma conta do bairro.



- Queremos que as crianças saiam do ambiente tão triste neste momento. Dessa forma, também incentivamos que elas convivam umas com as outras, o que é muito importante em uma situação tão tensa -, explicou Paulo Fortunato, secretário de educação.



Pelo menos 15 profissionais da unidade que têm facilidade de acesso à creche estão envolvidos na iniciativa. Sabrina Ribeiro, estagiária da rede municipal de Educação, é uma das voluntárias que dedica a maior parte do dia em apoio ao acolhimento das crianças.



- Não consigo dormir desde o final de semana, imaginando a dor dessas famílias. Estar aqui e rezar por todos é o mínimo que posso fazer para ajudar -, ressaltou a jovem, que mora perto da unidade.

As crianças estão participando de diversas atividades na creche do bairro Foto: Divulgação PMAR

A preocupação de Daniele Mendonça foi um pouco amenizada ao ver os dois filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 2, assistidos. Desde sábado ela está abrigada em uma escola do bairro.



- Fico mais tranquila sabendo que meus filhos estão em um local seguro, bem alimentados e cuidados durante o dia -, disse ela, que está usando o tempo livre para providenciar a documentação para ingressar com o pedido de Auxílio Moradia. A casa de Daniele foi uma das atingidas pelo deslizamento de terra em Monsuaba.



Diariamente, das 8h às 16 horas, as crianças acolhidas recebem quatro refeições, participam de atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas. Após o jantar e o banho, no final da tarde, os pequenos retornam para o abrigo junto aos familiares.

