A escavadeira começou a ajudar no trabalho de remoção de entulhos na Praia de Itaguaçu na tarde de hoje - Foto: Prefeitura de Angra

Publicado 06/04/2022 18:42

Angra dos Reis - Uma megaoperação foi realização na manhã desta quarta-feira (6) para levar uma escavadeira 320 para ajudar no trabalho de remoção de entulhos na Praia de Itaguaçu, na Ilha Grande. A máquina está auxiliando nas buscas por três a quatro pessoas que teriam sido soterradas no local após um grande deslizamento de terra. As buscas estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que entraram no terceiro dia de trabalho na ilha.



O transporte da máquina só foi possível com o apoio da Transpetro, que cedeu um rebocador, e do estaleiro Brasfels, que disponibilizou um segundo rebocador e uma balsa.

A Praia de Itaguaçu foi totalmente soterrada pela grande quantidade de barro que se desprendeu da pedra Foto: Redes sociais

Com o equipamento, aumenta a capacidade de remoção de resíduos gerados pelo deslizamento de terra causado pelo temporal que chegou a incríveis 899 mm de chuva em 48h na praia.



- Nosso equipamento fica disponível pelo tempo necessário, para darmos todo o apoio ao Corpo de Bombeiros. Na Ilha Grande, a maior dificuldade tem sido a falta de energia elétrica, já que os moradores estão há dias sem luz. Estamos fazendo o possível para apoiar também a Enel, e hoje, estamos ajudando a concessionária a transportar equipamentos e materiais necessários para que eles possam religar a energia -, afirmou Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvendo Regional.







