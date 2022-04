Os homens do Exército estão tendo bastante trabalho para retirar toda a sujeira que cobrem a Rio-Santos desde a semana passada - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 08/04/2022

De acordo com o último informe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (8), o trânsito ao longo da Rodovia Rio-Santos está fluindo sem alterações do Rio até Mangaratiba, na altura do km 443.



A partir deste ponto, existem interdições parciais entre Mangaratiba e Angra dos Reis, sendo desaconselhado o fluxo, especialmente no km 464, que fica na altura da Serra de Monsuaba.



Após este trecho, o trânsito continua fluindo com interdições parciais de Angra até Paraty, na altura do Km 592. A PRF desaconselha a passagem de carros a partir deste trecho.



O trânsito está totalmente interrompido entre Paraty e Ubatuba (SP) e liberado de forma precária em uma faixa estreita na Serra da RJ-155 e na estrada Paraty/Cunha, rotas alternativas para entrada e saída de Angra e Paraty.





Como está o serviço de desobstrução das pistas

Angra dos Reis – Desde a última quarta-feira (6), uma equipe com trinta homens do 4º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército de Itajubá (MG) trabalham dando apoio às equipes da prefeitura e da CCR no serviço de desobstrução da BR-101, a Rodovia Rio-Santos, interditada há cerca de uma semana por diversos deslizamentos de terra.



O prefeito de Angra, Fernando Jordão, e o Coronel Engenheiro Mário Cabral, comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército de Itajubá (MG) acompnham os trabalhos na Rio-Santos Foto: Wagner gusmão



Segundo o comandante do Batalhão Pontoneiros da Mantiqueira, Coronel Engenheiro Mário Cabral da Silva Filho, seus homens estão contando com equipamentos como retroescavadeira, carregadeira, trator multiuso, caminhões e escavadeiras.



– Nossa equipe, com 30 especialistas em engenharia, está em Angra dos Reis com uma missão e não sairemos da cidade sem concluí-la -, informou o comandante.



Enquanto o Exército trabalha nas desobstruções no sentindo Angra X Rio, a empresa CCR, que ganhou a concessão da rodovia, está fazendo o mesmo trabalho no sentido contrário com o objetivo de acelerar a liberação total da via.





O prefeito de Angra, Fernando Jordão, tem acompanhado de perto todo o trabalho de desobstrução das pistas.



- Eu estou impressionado com o volume de material que desceu de todas as encostas. Temos muito trabalho ainda por fazer, mas prefeitura, Exército e CCR estão unindo forças para liberar a rodovia o quanto antes -, disse Jordão.

