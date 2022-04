A Defensoria Pública foi um dos órgãos que foi levar assistência aos moradores que perderam documentos nas fortes chuvas - Foto: Divulgação

A Defensoria Pública foi um dos órgãos que foi levar assistência aos moradores que perderam documentos nas fortes chuvasFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2022 17:36

Angra dos Reis - Mais de 300 pessoas foram atendidas por uma ação social realizada nesta sexta-feira (8) com o objetivo de atender famílias que perderam seus documentos durante o temporal que atingiu o bairro Monsuaba no último final de semana.



Entre os atendimentos mais requisitados esteve a emissão de segunda via de Carteira de Identidade, expedida gratuitamente pelo DETRAN-RJ. Ao todo, 270 pessoas solicitaram a segunda via.



Jéssica Gomes, de 28 anos, moradora da Ponta Leste, foi uma das que buscaram apoio logo no início da manhã. Ela perdeu a carteira com todos os documentos durante as chuvas após ter a casa coberta de lama.



- Estava muito preocupada por não ter minha identidade. Me sentia sem referência, mas agora estou voltando a recuperar minha vida. Sem contar que não posso pagar por documentação nova, que custa muito caro para quem perdeu completamente tudo -, disse ela.



Outro atendimento com grande procura foi o pedido de segunda via de Certidão de Nascimento, serviço ofertado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, através da secretaria de Ação Social. Pelo menos 50 pessoas solicitaram o documento.



- A certidão é o documento primordial para dar prosseguimento aos demais, por isso, viemos com nosso sistema pronto para atender a comunidade -, ressaltou o defensor público André Bernardes.



A ação social em Monsuaba ocorreu entre 9h e 14h e ofereceu ainda orientações sobre o Auxílio Brasil (Cadúnico), Programa Estadual Supera Rio, gratuidade e agendamento para RG junto ao Detran/RJ e orientações jurídicas e emissão de segunda via de Carteira de Identidade pela Defensoria Pública/RJ.

%MCEPASTEBIN%