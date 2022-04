As drogas apreendidas na Rio-Santos foram apresentadas na delegacia de Angra - Foto: Divulgação

As drogas apreendidas na Rio-Santos foram apresentadas na delegacia de AngraFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2022 09:20 | Atualizado 10/04/2022 10:19

Angra dos Reis - Quem parecia estar sentindo falta da abertura da Rodovia Rio-Santos era o tráfico de drogas. Com as pistas interditadas há uma semana, o fornecimento estava cortado e, ao que tudo indica, foi retomado assim que as pistas foram liberadas. Mas na noite de ontem (9), o movimento sofreu um duro golpe da PM.

Informações repassadas para os homens do 33º Batalhão de Polícia Militar da Costa Verde levaram a apreensão de uma van que estava transportando uma boa quantidade de drogas pela Rodovia Rio-Santos.

De acordo com as informações, as drogas tinham saído da Favela da Maré, no Rio de Janeiro, com destino ao bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, divisa com Paraty.

Policiais da Guarnição de Apoio Tático (GAT) montaram um cerco na rodovia e aguardaram a passagem do veículo. Após a abordagem e buscas para averiguação da denúncia, foi encontrado escondido junto ao estepe farto material entorpecente. A van levava 2010 pinos de cocaína, um telefone celular e R$ 246,00 em dinheiro.



A PM informou que o condutor da van era Carlos André Veloso de Souza, de 48 anos. Ele ficou detido e a disposição da Justiça.



O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis (166ª DP).