Os novos professores foram recebidos na secretaria de Educação do municípioFoto:PMAR

Publicado 12/04/2022 17:22

Angra dos Reis - A rede municipal de Educação recebeu o reforço de 17 novos professores. Com as contratações, sobe para 300 o total de Docentes I, professores destinados às séries iniciais do Ensino Fundamental, aprovados no concurso público realizado pela prefeitura em 2019.



Além deles, a secretaria de Educação contratou mais 13 Docentes II para aulas de Arte, aprovados no processo seletivo de 2021. Os profissionais se dividem em 85 escolas da rede.



- Estar aqui hoje é a concretização de um sonho e me deixa muito orgulhosa por ter conseguido superar obstáculos para ser aprovada nesse concurso disputado por candidatos de vários estados -, disse a professora Cássia de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, que se mudou para Angra dos Reis há uma semana para assumir a vaga no município.



A exemplo de Cássia, a contratação foi comemorada por Márcia Cristina Costa, moradora de Angra, que vinha há anos tentando aprovação em um concurso público na Educação do município.



- Sou professora concursada em Mangaratiba, mas meu sonho mesmo era trabalhar em minha cidade -, ressaltou a professora.



Os novos profissionais foram destinados para 12 escolas nos seguintes bairros: Banqueta, Belém, Ariró, Frade, Japuíba, Gamboa, Centro, Bracuí e Parque Mambucaba.



Eles assumem após o recesso escolar no dia 25 de abril e podem ainda optar por dupla regência, ou seja, atendendo a dois períodos escolares.