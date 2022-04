Em alguns bairros será necessária a utilização de draga, mas na maioria será usada uma retroescavadeira - Foto: PMAR

Publicado 12/04/2022 16:50

Angra dos Reis – Os serviços de limpeza e desassoreamento de rios e canais da cidade foram iniciados nesta terça-feira (12) nos bairros Jacuecanga e Parque Belém. A previsão para conclusão das intervenções em 15 localidades é de 120 dias. Nessa primeira etapa, o desassoreamento também será executado no córrego que corta a Vila do Abraão, na Ilha Grande e rios e canais que passam pelos bairros Japuíba, Itinga e Parque Mambucaba.

Equipes do Serviço Público e da secretaria de Desenvolvimento Regional realizaram vistorias em seis dos 15 locais que farão parte do programa, medida fundamental para a prevenção de alagamentos causados pelas fortes chuvas. O desassoreamento, válido para todo o município, foi pedido pelo município e autorizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), no mês de março.

- Em alguns bairros, como o Parque Mambucaba, será necessária a utilização de uma draga, mas na maioria usaremos uma retroescavadeira 320 para retirar o excesso de areia dos rios e córregos -, explicou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Murilo Scatulino.

O processo de licenciamento ambiental para o desassoreamento e limpeza dos rios e canais irá abranger ainda canais dos bairros Bracuí, Ariró, Pontal, Frade, Centro, Camorim, Monsuaba e Cantagalo.

- Nossa ação vai trazer maior fluidez para a água, evitando que rios e canais transbordem em dias de chuvas, tendo em vista que o assoreamento pode causar enormes transtornos aos moradores – afimou Scatulino.