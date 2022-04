Uma obra de contenção e drenagem deu mais segurança aos moradores do Morro da Glória I - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 13/04/2022 16:08

Angra dos Reis - Contenção de encostas, drenagem, desobstrução de bueiros, infraestrutura e manutenção de logradouros. De acordo com a prefeitura de Angra, essas obras ajudaram a suportar o grande volume de chuvas que caiu sobre o município nos primeiros dias de abril. Foram quase 900 milímetros em algumas regiões da cidade.



As intervenções e a implantação de um sistema tecnológico para informações meteorológicas receberam investimentos que somam R$ 290 milhões nos últimos três anos e foram fundamentais para que os estragos não fossem maiores.



- O governo municipal vem priorizando a política de prevenção a desastres. No orçamento há rubricas diretas e indiretas que promovem investimentos para estas ações preventivas, como contenção de encostas, obras de Infraestrutura, dragagem, desassoreamento, drenagem e desobstruções de bueiros -, afirma o secretário de Governo, Cláudio Ferreti.

No Morro do Abel a prefeitura construiu uma nova canaleta preservando a encosta Foto: Wagner Gusmão

Ainda de acordo com ele, as principais obras de contenção ocorreram nos morros do Abel e Glória, e nos bairros Bonfim, Praia do Anil, Marinas, Camorim, Monsuaba - local que mais sofreu com as chuvas -, Caputera, Cantagalo, Caetés, Boa Vista e Bela Vista.- Além disso, implantamos uma política de fortalecimento da Defesa Civil com a criação de um fundo com aporte de R$ 5 milhões para prevenção. Também está em andamento a venda de terrenos públicos alienados que vão aportar recursos estimados em 20 milhões a esse fundo para investimentos em prevenção -, declarou o secretário.A equipe de Serviço Público da prefeitura de Angra também realizou ações entre 2017 e 2020 que amenizaram as consequências das fortes chuvas. De acordo com os dados, foram construídos 72 muros de contenção, 114 pontos de drenagem, 133 caixas de passagem e 266 tampas de caixa com colocação.Em 2022, os investimentos continuarão a ser realizados. Em março, o programa Comunidades de Angra, que destina recursos para a revitalização de encostas e construção de galerias para ajudar no escoamento de água, foi retomado.- Os Morros do Peres, Tatu, Carmo, Caixa D’Água, Santo Antônio, Carioca, Abel, Fortaleza, Glória 1 e 2 e também a Praia do Anil serão os primeiros contemplados e vão receber obras que deixarão os bairros ainda mais seguros -, afirmou Ferreti.