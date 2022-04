Um dos destinos indutores de turismo do estado, Angra dos Reis espera de braços abertos os empresários do setor para o congresso em maio - Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 20/04/2022 12:05

Costa Verde – Angra dos Reis irá sediar a quarta edição do Congresso Estadual Empresarial de Turismo do Estado do Rio de Janeiro que acontecerá nos dias 11 e 12 de maio. O evento acontecerá no Iate Clube Aquidabã, localizado na região central da cidade.



O congresso é realizado pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ) e se tornou o maior e mais importante evento empresarial e multisetorial que reúne os conventions do estado. Além da área técnica, com temas e palestras de grande relevância para o setor, o evento terá uma feira de destinos e de fornecedores.



- Com isso, o nosso congresso vem para trazer informações, capacitação e conhecimento em diversas áreas do trade. Aguardamos todos vocês e com muita ansiedade de estarmos juntos mais uma vez depois dessa pandemia que parou o mundo -, celebra o presidente da FC&VB-RJ, Guilherme Abreu.



Segundo o presidente do Angra dos Reis e Ilha Grande Convention & Visitor Bureau, desde o primeiro momento em que a cidade foi escolhida para sediar o evento, a entidade está dando todo o apoio para a realização do congresso.



- Angra e Ilha Grande são destinos turísticos consolidados e a oportunidade de recebermos agentes de viagem de todo o estado na cidade amplia o conhecimento de nossos atrativos. Esperamos que seja um evento bastante participativo e trabalhamos pra isso -, disse klauber valente, presidente da entidade.



Para o presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), a cidade está honrada de receber um evento do porte do Congresso Estadual de Conventions.



- Eventos como esse são muito importantes, pois aqui estarão reunidos operadores de turismo e empresários debatendo cases de sucesso e melhores práticas. Para nossa cidade também é uma oportunidade de mostrar para o trade tudo de mais belo que temos para oferecer -, comemorou Marc Olichon.



A rede estadual de C&VBx opera em parceria com o setor público no trabalho de promoção do destino, capacitação do trade, captação de eventos e oportunidades de negócios para a atividade produtiva nas regiões turísticas.