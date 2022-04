Rio-Santos liberada para o feriado | Angra dos Reis - Rio de Janeiro | O Dia

A Polícia Rodoviária pede paciência e atenção aos motoristas que forem trafegar pela Rio-Santos. Apesar da previsão de chuva para o feriado, os hoteleiros de Angra esperam quase 80% de ocupação - Foto: Redes sociais

Publicado 14/04/2022 13:07

Costa Verde - As equipes de obra e conservação da CCR RioSP, concessionária da rodovia Rio-Santos, liberaram as duas faixas da pista em quase toda a extensão da rodovia para o feriado da Semana Santa. O único ponto em que o tráfego flui por apenas uma faixa no sistema PARE E SIGA é no km 33, em Ubatuba (SP).



Durante o feriado de Páscoa, as obras na rodovia estão suspensas para melhorar a fluidez do tráfego. No entanto, a concessionária manterá equipes de plantão para atuar em ocorrências de desobstrução de pista.



Em razão das fortes chuvas que assolaram os municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal pede aos condutores que evitem o trecho entre Mangaratiba (RJ) e Ubatuba (SP) durante o feriado.



Entre Angra e Paraty as pistas estão liberadas, mas os motoristas devem redobrar a atenção nos kms 460 e 464, na altura do bairro Monsuaba, e ainda no km 478, na chegada ao bairro Camorim Grande.