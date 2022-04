um caminhão da Defesa Civil auxiliou os moradores durante a realização das mudanças para as novas casas - Foto: Divulgação

um caminhão da Defesa Civil auxiliou os moradores durante a realização das mudanças para as novas casas Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2022 12:20

Angra dos Reis – Os moradores da cidade que estavam abrigados nas escolas municipais começaram a retomar suas vidas e rotinas. Nesta terça-feira (19), a Defesa Civil municipal informou que todas as famílias que estavam recebendo auxílio da secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania estão em imóveis alugados por meio do aluguel social.

Alguns moradores precisaram de apoio para levar seus pertences até as novas residências. Um caminhão da Defesa Civil realizou a mudança dessas famílias que também receberam um kit com colchões novos, cesta básica, água, produtos de higiene pessoal e limpeza.

Quase 200 famílias estão sendo assistidas pelo aluguel social após terem suas casas interditadas pela Defesa Civil.

- É o recomeço para essas pessoas e muitas puderam passar a Páscoa em suas próprias casas, retomando a sua dignidade social e sua identidade. Tudo foi feito com muita tranquilidade e respeitando o tempo de cada família –, disse Eduardo Barbosa Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social.

O secretário explicou ainda que os imóveis alugados passaram por uma avaliação da secretaria de Assistência Social acompanhada pela Defesa Civil. Segundo ele, durante a permanência no abrigo, as famílias contaram com alimentação, acompanhamento psicológico, assistência em saúde e assistência em tempo integral.

Recomeço



Severino Francisco da Silva, de 44 anos, foi um dos beneficiados e celebrou o contrato de aluguel de uma casa, no mesmo bairro onde morava, a Monsuaba. A família perdeu o imóvel no deslizamento de terra ocorrido durante a madrugada do dia 1º de abril.



- Estamos vivos e temos saúde. É difícil deixar uma casa própria para vivermos de aluguel, mas agora estamos em uma casa segura –, disse Severino, que trabalha como motorista em uma empresa de ônibus.

Com a ida dos desabrigados para as novas casas, a secretaria de Educação prepara as escolas para o retorno às aulas, previsto para a semana que vem.