A agência móvel da Caixa está na Rua Japoranga, no bairro Japuíba, em frente à escola Cleusa Jordão - Foto: Redes sociais

Publicado 19/04/2022 11:35

Angra dos Reis - De acordo com a Caixa Econômica Federal, moradores da cidade da Costa Verde que tiveram prejuízos causados pelas chuvas do início deste mês, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. Para que possam fazer o pedido, os moradores dessas áreas devem apresentar o comprovante de residência e laudo da Defesa Civil.

A liberação pode ser solicitada por meio do aplicativo FGTS até o dia 2 de julho. O trabalhador precisa ter saldo positivo na conta do fundo de garantia e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00.

Ao procurar pelo benefício e o endereço já constar na listagem homologada pela Caixa, mas o morador não puder comprovar residência, a orientação é que o mesmo procure a secretaria de Administração da prefeitura de Angra, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



– Este morador deve solicitar à Associação de Moradores uma declaração de que reside no imóvel e fazer uma certidão de residência no cartório. Este documento deve ser apresentado na secretaria de Administração para convalidação. Depois, ele vai conseguir sacar o FGTS por calamidade –, informou Felipe Larrosa, secretário municipal de Administração.



Os moradores que tiveram suas casas afetadas, mas não têm os endereços na listagem, devem procurar a Defesa Civil solicitando a inclusão. Depois de comprovado o direito ao saque, a secretaria de Administração solicitará a inserção do endereço na Caixa Econômica Federal.



Todo o trâmite para o saque do FGTS calamidade também pode ser feito no caminhão da Caixa que está estacionado na Rua Japoranga, s/n, no bairro Japuíba, em frente à Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão, e funcionará nos dias úteis, das 10h às 15h.