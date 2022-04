16.890 quilos de alimentos foram doados pela população, empresas e parceiros da cidade de Angra dos Reis - Foto: Divulgação

Publicado 21/04/2022 11:24

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra encerrou ontem (20) o funcionamento do Centro de Recebimento, Triagem e Distribuição de Doações montado no bairro São Bento, para receber donativos para os moradores atingidos pelo volume histórico de chuvas registrado no início deste mês.



Durante duas semanas, aproximadamente 17 toneladas de alimentos foram doados pela população, empresas e amigos da cidade. Voluntários formaram 1.126 cestas básicas que foram entregues às famílias abrigadas nas escolas municipais. A doação de 1.365 itens de material de limpeza possibilitou a formação de 455 kits entregues.



Outros 1.164 produtos de higiene pessoal recebidos formaram 388 kits. Quase 500 litros de água, assim como roupas e colchões também foram enviados aos moradores de todas as partes da cidade.



Após o recebimento das doações, os funcionários da Assistência Social conferiam a validade dos alimentos, faziam a separação e montavam as cestas básicas. Em seguida, as equipes avaliavam o melhor destino para o produto, tendo em vista a necessidade de cada localidade apresentada pelos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS).



Todas as entradas e saídas foram feitas em planilhas eletrônicas e registradas em guias de requisição de materiais, com assinaturas atestando recebimentos e envios. Este processo foi acompanhado minuciosamente por uma comissão formada por representantes da Controladoria Geral e das secretarias de Administração e Gestão de Suprimentos.



A partir de agora, as necessidades dos moradores serão supridas com verba para ajuda humanitária enviada a Angra dos Reis pela União. A secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania já iniciou o processo de compras de kits de higiene e de limpeza, cestas básicas, kit dormitório e colchões. A distribuição destes materiais será feita também por meio dos CRAS, onde os moradores devem apresentar suas solicitações.



- Nosso levantamento para a compra dos itens previstos na ajuda humanitária levou em consideração toda a população incluída no Cadastro Único e também a ‘mancha’ das áreas afetadas disponibilizada pela Defesa Civil. Antecipamos o processo de recebimentos de doações para que não faltasse nada a ninguém nesta primeira etapa que foi finalizada com êxito -, frisou o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Barbosa.