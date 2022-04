Antes de entrar nas salas de aula, alunos soltam balões brancos com mensagens de um futuro melhor - Foto: Divulgação

Publicado 25/04/2022 17:43

Angra dos Reis – Após um recesso de duas semanas provocado pela utilização de escolas municipais como abrigo para famílias vítimas das chuvas do início do mês, os alunos da cidade retomaram as aulas nesta segunda-feira (25). O retorno foi diferenciado no bairro de Monsuaba, onde 11 pessoas perderam a vida após um deslizamento de terra.



Os 383 alunos da Escola Municipal Benedito dos Santos Barbosa prepararam uma bela homenagem para as famílias vítimas das chuvas. Antes de entrar nas salas de aula, eles soltaram balões brancos, simbolizando a paz, e com mensagens de dias melhores escritas pelos próprios alunos.



- Precisamos acreditar que tudo vai melhorar. Em minha opinião, o retorno às aulas vai ajudar a comunidade a se reerguer -, disse emocionado o aluno do 6º ano do ensino fundamental, Mateus Costa, de 14 anos. O adolescente escreveu a palavra “esperança" em seu balão.



Três equipes compostas por fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais acompanharam a volta de alunos e profissionais às duas unidades de ensino da comunidade. Durante a manhã, elas realizaram rodas de conversa e ouviram os relatos de alunos sobre o drama vivido por algumas famílias do bairro.

Para a psicóloga Maíra Oliveira, as atividades escolares são de fundamental importância para retomar a rotina de pais e alunos. Segundo a profissional, durante as rodas de conversa, esse foi o sentimento demonstrado pela maioria dos estudantes.



- Rever os amigos, conviver no ambiente escolar, sair de casa e ficar um pouco longe das preocupações da família, certamente, é um diferencial favorável aos alunos que precisam ser acompanhados de perto nesse momento -, completou a psicóloga.



O secretário de Educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato, acompanhou o retorno das aulas de perto. Ele visitou algumas unidades, em especial as de Monsuaba, e disse que os trabalhos das equipes multiprofissionais serão mantidos e estão disponíveis para atender às 85 unidades da rede, que possui mais de 23 mil alunos.



- Usamos o recesso para a reorganização das escolas e demos tempo para que as famílias pudessem retomar suas vidas e para que pudéssemos dar maior apoio à população -, explicou o secretário, que ainda concedeu entrevista a uma rádio local na parte da manhã para falar sobre o retorno às aulas.