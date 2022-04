O carro ficou completamente destruído, mas apesar da violência do acidente, o casal que estava à bordo sobreviveu - Foto: Redes sociais

Publicado 24/04/2022 16:36

Angra dos Reis – Um casal na faixa dos 30 anos ficou gravemente ferido após um acidente na manhã deste domingo (24) na rodovia Rio-Santos, altura do bairro Areal. De acordo com relatos publicados nas redes sociais, dois carros participavam de um “racha” por volta 6h30 de hoje quando um dos motoristas perdeu o controle de seu veículo.

Ainda segundo os relatos, o carro capotou por diversas vezes e foi parar há cerca de 300 metros do local do acidente. Por sorte, nenhum outro veículo foi atingido pelo carro desgovernado. O casal que estava no interior da Toyota Hilux ficou preso entre as ferragens e o Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer as vítimas.

Os “homens do fogo” precisaram cortar uma das portas do veículo para conseguir retirar as vítimas com segurança. Apesar da violência do acidente, o casal estava lúcido e orientado. A mulher reclamava de dores em um dos braços e o homem parecia ter quebrado uma das pernas.

Eles foram encaminhados pelos bombeiros ao Hospital Municipal da Japuiba (HMJ), que fica há cerca de 500 metros do local do acidente.

De acordo com a direção do HMJ, ambos estavam acordados, lúcidos e estáveis quando deram entrada na unidade. A direção confirmou que a mulher sofreu uma fratura no braço direito e estava aguardando pela cirurgia. O estado do homem não foi informado.