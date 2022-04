As drogas e os aparelhos eletrônicos foram apresentados na 166ª DP. - Divulgação

Publicado 26/04/2022 10:26

Angra dos Reis - O holandês Machiel Roy Matteus, de 37 anos, foi preso na Vila do Abraão, na Ilha Grande, acusado de tráfico de drogas. De acordo com informações repassadas ao Disque Denúncia, ele receberia as encomendas de drogas sintéticas vindas do exterior através de empresas de "fachada".

Machiel foi preso com 26 papelotes de LSD, uma barra dela droga "MD", além de diversos aparelhos eletrônicos. De acordo com o Disque Denúncia, as drogas seriam distribuídas na Vila do Abraão, na Praia do Aventureiro - ambas na Ilha Grande -, e na cidade do Rio de Janeiro.

O holandês foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis (166ª DP) onde ele ficou preso por tráfico de de drogas.

O Disque Denúncia reforça a importância das informações repassadas ao órgão pela população através do telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia. A prisão do holandês aconteceu em menos de 3 horas após o recebimento das informações.