Publicado 02/05/2022 10:57 | Atualizado 02/05/2022 11:02

Angra dos Reis – Uma menina de 9 anos morreu por volta das 23h de ontem (1) após ser atingida por um tiro no pescoço na Rua Luiz Pascou Vicaroni, esquina com a Rua João Gregório Galindo, no bairro Volta Fria.

Ela foi identificada como Karina Sobral de Souza que morava a cerca de 30 metros do local onde foi baleada.



Informações preliminares da Polícia Civil apontam para tiros provocados por traficantes do Morro da Gloria I que por fatalidade atingiram Karina.



A reportagem de O Dia apurou que um jovem que havia sido expulso do bairro foi visto em um bar da localidade tomando cerveja na noite de ontem. Um olheiro levou a informação e um traficante teria descido o morro para executar o rapaz. Este teria notado o que estava para acontecer e fugiu correndo do local. O atirador teria disparado de longe e o tiro acertou o pescoço de Karina.



Na manhã desta segunda-feira (2), policiais militares estiveram no Morro da Glória I com o auxílio de um blindado. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os fatos.



O Disque Denúncia Angra solicita que qualquer informação que possa levar ao assassino de Karina pode ser dada pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia. O sigilo é garantido.