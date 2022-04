O suposto chefe da quadrilha que roubava lanchas e jet skis na região de Angra dos Reis é levado para a carceragem da 166ª DP - Foto: Divulgação Polícia Civil/AR

Publicado 30/04/2022 13:10

Angra dos Reis - Policiais Civis da Delegacia de Angra dos Reis prenderam em flagrante Raul Felisberto Neto, de 30 anos, identificado como chefe de uma quadrilha que furtava lanchas e jet skis na região.



De acordo com Vílson Almeida, delegado titular da 166ª DP (Angra), Raul foi preso na localidade conhecida como Praia do Recife quando levava um produto de furto para vender a um empresário.



Ainda segundo Almeida, a Polícia Civil vinha monitorando a movimentação da quadrilha há algum tempo e sabia do furto de dois jet skis realizado recentemente em uma residência de luxo em Angra dos Reis.



Na madrugada deste sábado (30), agentes da distrital, com apoio do 33º Batalhão de Polícia Militar, realizaram um cerco policial e aguardaram pela quadrilha.



Raul foi preso quando estava chegando ao local combinado para a venda navegando no jet ski furtado. No momento da abordagem ele portava uma pistola cromada da marca Taurus, mas não ofereceu resistência.



De acordo com a polícia, Raul estava acompanhado de um comparsa que participava dos furtos com ele identificado como Lucas, mas o mesmo conseguiu fugir.