Felype é conduzido para a delegacia de Angra após ser salvo pela políciaFoto: Divulgação Polícia Civil/AR

Angra dos Reis – A Polícia Civil de Angra dos Reis divulgou na manhã desta terça-feira (3) a prisão de Felype Da Silva Ribeiro, acusado de participação no homicídio da menina Karina Sobral de Souza na noite do último domingo (1), no bairro Volta Fria. Felype foi identificado através de imagens de uma câmera de segurança que mostraram a perseguição a um homem que culminou na morte da menina.



De acordo com o delegado Vílson Almeida, ele foi preso por associação ao tráfico de drogas na hora em que era conduzido para o alto do Morro da Glória I para ser executado por traficantes.

Felype foi preso quando era levado para ser executado por traficantes no alto do Morro da Glória, em Angra Foto: Redes sociais

Ainda segundo Almeida, seus homens perseguiram três elementos que levavam Felype com as mãos amarradas nas costas no alto de uma escadaria. Os três traficantes conseguiram fugir e Felype foi conduzido para 166ª DP.



O delegado Vílson Almeida também divulgou a foto do suspeito de ter efetuado o disparo que atingiu a menina Karina. Mattheus dos Santos Machado também foi identificado através de imagens de câmeras de segurança e está foragido. A polícia continua a investigação e o Disque Denúncia Angra solicita que qualquer informação que possa levar a Mattheus pode ser dada pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia. O sigilo é garantido.

Mattheus, apontado como o autor dos disparos, está foragido. A polícia de Angra investiga e pede ajuda para encontrar seu paradeiro Foto: Redes sociais

Enterro



O corpo da menina Karina Sobral de Souza foi enterrado na manhã desta terça-feira no cemitério do bairro Serra D'Água sob forte comoção de parentes e amigos.

A pequena Karina perdeu a vida quando estava com os pais perto de casa vítima de uma bala perdida Foto; Redes sociais