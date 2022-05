O Centro Administrativo Sustentável terá um centro integrado de gestão para dar mais comodidade a quem precisar dos serviços da prefeitura - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 05/05/2022 10:23

Angra dos Reis – Um projeto inovador que prevê infraestruturas sustentáveis e modernas como reuso de água da chuva, sistema de iluminação inteligente por energia solar, acessibilidade, centro integrado de gestão e call center para atendimento à população, será apresentado a investidores nesta quinta-feira (5).

A apresentação será realizada pela secretaria de Planejamento da prefeitura de Angra em conjunto com a B3 e a SPIN, empresa autorizada e responsável pela elaboração dos estudos para apresentação do Projeto do Centro Administrativo Sustentável de Angra dos Reis.

A apresentação será realizada de forma on-line e individualizada até às 16h de hoje. As empresas interessadas devem agendar horário clicando aqui

A implantação do Centro Administrativo busca iniciativas que gerarão recursos com parceiros privados, que poderão explorar o comércio do empreendimento com lojas no térreo e na cobertura com vista para o mar.

Entre os benefícios econômicos que a gestão pública municipal busca produzir a partir das parcerias privadas estão a diminuição de gastos com telefonia, energia elétrica, locação de imóveis, entre outras.