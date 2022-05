A mamãe Débora, a intérprete Thayane, o papai Nélson e o pequeno Gustavo - Foto: Divulgação

Publicado 08/05/2022

Costa Verde – Na última quinta-feira (5), o Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) registrou um momento de muita emoção. O nascimento do menino Gustavo, o quarto filho de Débora Lino Cardoso, que é surda. Mas este parto foi diferente dos outros pois, desta vez, para se comunicar com a equipe de saúde, ela contou com o auxílio de Thayane Camilo, profissional da Central de Intérprete da prefeitura de Angra.



- Foi muito importante, porque nos meus outros partos eu nem sabia o que estava acontecendo, nem com o que estava sendo medicada. Isso me deixou muito nervosa. Com a presença do intérprete, me senti mais segura –, relatou a mamãe, em libras.



Gustavo é o primeiro filho de Débora com Nélson Guedes, que também é surdo. Ele fez questão de expressar a alegria do momento.



- Estou muito feliz por ter tido acessibilidade por completo. No nascimento do meu outro filho, não pude acompanhar, pois tive que optar entre mim e uma intérprete solidária para ajudar na comunicação, no momento do parto -, informou o pai.



A intérprete de libras, Thayane Camilo de Oliveira, 30 anos, também viveu um dia de fortes emoções, pois foi a primeira vez que acompanhou um parto.



- Trabalho como intérprete desde os meus 17 anos, atuei na educação, no setor administrativo, no judiciário, até mesmo em consulta médica, mas em parto foi a primeira vez. É emocionante saber que a mãe teve plena consciência do que aconteceu, em todos os estágios. Fazer parte deste momento foi muito gratificante –, destacou a profissional.



A Central de Intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Guias – Intérpretes para Surdocegos é um serviço da secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania criado em agosto de 2020. Sua finalidade é intermediar a comunicação entre surdos e surdocegos nos setores públicos da cidade.