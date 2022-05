Os jogadores do Angra Esporte Clube (de azul), ameaçam não entrar em campo caso os salários não sejam pagos - Foto: Divulgação

Os jogadores do Angra Esporte Clube (de azul), ameaçam não entrar em campo caso os salários não sejam pagos Foto: Divulgação

Publicado 12/05/2022 12:57

Angra dos Reis – Os jogadores do Angra Esporte Clube não estão treinando e ameaçam não entrar em campo no próximo jogo, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca da Série A2, no sábado (14), em Cabo Frio, contra os donos da casa. Os motivos alegados são a falta de pagamento dos salário e carência na infraestrutura oferecida aos jogadores.

As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (12) pelo jornalista esportivo angrense, Beto Carmona. De acordo com ele, na estreia do time, no dia 30 de abril, quando o Angra Esporte Clube perdeu em casa para o Americano por 2 a 1, o clima já não era bom e o ambiente entre os jogadores era de incertezas. Na ocasião, teriam sido pagos apenas alguns dias do mês de março, sendo que o pagamento deveria ter sido feito integralmente no dia 22 de abril.

Beto também disse ainda que houve mais promessas de acertos de salários no jogo seguinte, contra o Olaria, no Estádio da Rua Bariri. Apesar da falta de pagamento, os jogadores voltaram para casa com uma vitória por 2 a 1, mas a promessa não foi cumprida.

Dessa forma, os atletas decidiram que enquanto não receberem os salários, não vão entrar em campo, o que deveria acontecer no próximo sábado.

- Como jornalista, não preciso citar minhas fontes, e vou preservá-las, pois me foi pedido isso, mas são informações fidedignas, por isso estou divulgando essa triste notícia -, disse Carmona.

Procurado pela reportagem de O Dia, o presidente do Angra Esporte Clube, Marco Aurélio de Oliveira, disse apenas que o fato não era verídico e que não podia falar, pois estava em uma reunião.

O Angra Esporte Clube firmou um contrato com investidores em março, com duração de três anos, para que uma empresa conduza o futebol profissional do time, dando a estrutura necessária para o dia a dia dos jogadores e a garantia de pagamentos dos gastos do clube.