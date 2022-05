William Gama iniciou a avaliação dos jovens que participam do projeto Minha Oportunidade - Foto: Divulgação

William Gama iniciou a avaliação dos jovens que participam do projeto Minha Oportunidade Foto: Divulgação

Publicado 13/05/2022 14:56

Angra dos Reis – Jovens que ganharam a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional atuando em diversas secretarias da prefeitura de Angra começaram a ser avaliados nesta semana. Defesa Civil, Ação Social, SAAE, Administração e Controladoria Geral do Município receberam a visita do Secretário de Juventude, William Gama.



Durante os encontros, Gama conversou com os responsáveis de cada setor sobre as atividades oferecidas no programa, a proatividades dos jovens e a evolução apresentada por cada um durante o tempo que estão atuando nas secretarias.



- Tivemos um retorno muito positivo durante as visitas. Vimos de perto a aprovação e o bom recebimento destes jovens em suas respectivas secretarias. Aproveitamos para adiantar algumas questões pontuais, como o remanejamento de alguns jovens que tem uma determinada formação e podem ser aproveitados de maneira mais eficaz em outros setores da administração pública -, destacou o secretário da Juventude.

O secretário da Juventude (de rosa), conversa com os jovens do projeto Minha Oportunidade Foto: Divulgação

De acordo com William Gama, o objetivo é fazer o mesmo com as demais secretarias nas próximas semanas e promover encontros mensais, afim de manter uma periodicidade no acompanhamento dos jovens.



O programa Minha Oportunidade possibilita que jovens entre 18 a 24 anos desenvolvam atividades profissionais na prefeitura de Angra durante um ano. Os participantes cumprem uma carga horária de até 28 horas semanais, recebem treinamento e uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600, além de auxílio transporte.



O programa é uma contribuição do poder público para a formação dos jovens angrenses e a geração de renda diante da crise econômica resultante da pandemia. Além de dar a chance deles adquirirem a experiência profissional exigida pelo mercado de trabalho.

