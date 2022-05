As drogas e o dinheiro estavam dentro do agasalho do jovem apreendido - Foto: Divulgação 33º BPM

As drogas e o dinheiro estavam dentro do agasalho do jovem apreendido Foto: Divulgação 33º BPM

Publicado 18/05/2022 16:35

Angra dos Reis – Uma equipe do serviço reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de entorpecentes no bairro Parque Mambucaba na manhã desta quarta-feira (18).



Os policiais chegaram até o menor através de informações repassadas por populares ao Disque Denúncia. As informações falavam sobre o tráfico de drogas que aconteceria dentro do Condomínio Cidadão, os famosos “predinhos”, no Parque Mambucaba.



Assim que os policiais chegaram ao local, observaram vários indivíduos em atitude suspeita. E ao fazer a abordagem, alguns elementos conseguiram fugir, porém um deles foi alcançado pela equipe.



Após uma revista, foi encontrada uma sacola no bolso direito do agasalho do rapaz contendo 36 pinos de cocaína e 60 reais em dinheiro. Os policiais ainda fizeram uma busca no local, mas nada de ilícito foi encontrado.



O adolescente foi levado para a 166ª delegacia de polícia, onde ficou apreendido.



O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre crimes seja dada pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia.