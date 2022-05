Empresas como o estaleiro Brasfels serão beneficiadas com a formação de mão de obra qualificada - Foto: Divulgação

Publicado 18/05/2022 15:59

Angra dos Reis - Alunos matriculados nos 20 cursos de qualificação e requalificação ofertados pela Escola de Talentos da prefeitura de Angra participaram de uma aula inaugural. Os presentes ao evento ficaram sabendo sobre o cronograma e horários dos cursos e puderam conhecer seus tutores.



As turmas de hidráulica básica, eletrodo revestido (soldagem) e medição industrial receberam os uniformes e o material didático do projeto das mãos da equipe da Firjan/Senai e da equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.



A Escola de Talentos é uma iniciativa da Prefeitura de Angra, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, em convênio com a Firjan/Senai. O objetivo da escola é incentivar a capacitação profissional afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas, fomentando a geração de renda, aprimorando os conhecimentos, além de fortalecer a economia local e tornar os profissionais mais completos e atualizados, atendendo as demandas do mercado de trabalho na região Costa Verde.



– Esta é uma grande oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento. Queremos que o trabalhador de Angra consiga emprego aqui. Dignidade com empregabilidade e oportunidade são os elementos básicos para a cidadania. Esse projeto não é custo para o município, é investimento no cidadão -, frisou Cláudio Ferreti, secretário de Governo.



Os cursos ofertados são de técnicas de alvenaria com blocos cerâmicos, técnicas de execução de armação de ferragem, técnicas de execução de montagem de formas, técnicas de pintura em alvenaria, tecnologia de manutenção de rolamentos, controlador lógico programável, montador de andaime, hidráulica industrial, técnicas em execução em lixamento e esmerilhação de superfícies metálicas e medição industrial.



– Precisamos de mão de obra qualificada para a construção da Usina Angra 3, para as novas obras que o (estaleiro) Brasfels está recebendo e para a duplicação da Rodovia Rio-Santos. Queremos que o trabalhador da cidade esteja capacitado para ocupar essas vagas de emprego -, comentou Aurélio Marques, secretário de Desenvolvimento Econômico.



As aulas serão ministradas no turno da noite, na Unidade Operacional Firjan-Senai e serão iniciadas entre maio e julho, dependendo do curso. A carga horária pode variar de 24h a 200h, também dependendo da qualificação escolhida.

O Auditório do Centro de Estudos Ambientais ficou cheio para a aula inaugural dos cursos de qualificação Foto: Divulgação

A unidade Senai Jacuecanga conta com o que há de mais moderno no setor de ensino industrial da região, com tecnologia e estrutura que prezam pela segurança dos alunos.



– A Escola de Talentos surgiu após uma análise que fizemos no Banco de Talentos, onde identificamos os cursos necessários para qualificar os moradores da cidade e fazer com que eles ocupem os postos de trabalho oferecidos nas áreas da construção naval e civil -, destacou Felipe Voto, superintendente de Projetos de Desenvolvimento Econômico.