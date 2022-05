O convênio vai possibilitar a abertura de outro destacamento no Parque Mambucaba e a reforma do prédio da delegacia - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 23/05/2022 10:16

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão anunciou através de suas redes sociais que o destacamento da Polícia Civil da Vila do Abraão, na Ilha Grande, será reaberto. O serviço estava paralisado por falta de policiais da delegacia de Angra. A reabertura será possível devido à implantação do programa “Angra Mais Segura”, que vai garantir a contratação de policiais civis pela prefeitura de Angra.



O programa foi criado através da assinatura de um termo de cooperação celebrado entre o município e a secretaria de estado de Polícia Civil. Através da parceria, será possível manter dois policiais na Ilha Grande.



- Esse programa vem sendo discutido há mais de um ano e vai reunir também os policiais militares que participam do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Eu, como gestor de segurança pública do município, só tenho a agradecer -, destacou Douglas Barbosa, secretário municipal de Segurança Pública.

O prefeito Fernando Jordão assina o convênio com o estado sob os olhares do delegado titular da 166ª, Vílson Almeida, e da deputada estadual Célia Jordão Foto: Divulgação

Com a contratação de novos policiais civis será possível também atender a um pedido da população do bairro Parque Mambucaba. Como fica na divisa com Paraty, os moradores clamavam por um destacamento da Polícia Civil para facilitar o acesso à 166ª DP.

- Vamos manter dois policiais também no Parque Mambucaba. Lá e na Vila do Abraão poderão ser feitos registros de ocorrência sem a necessidade de deslocamento. É um trabalho importante que ajuda na segurança do município e facilita o acesso da população à delegacia -, informou o prefeito de Angra, Fernando Jordão.



A parceria firmada com o governo do estado também vai possibilitar a reforma do prédio onde funciona a 166ª DP, a Deam e a Corregedoria Regional. Ele passará por uma obra após quase 10 anos de sua última revitalização.



- A prefeitura de Angra tem sido parceira da Polícia Civil atendendo às demandas, e assim conseguimos prestar um bom serviço de segurança pública à população da cidade -, agradeceu o delegado titular da 166ª DP, Vilson Almeida.