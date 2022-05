A central de monitoramento mostrava toda a movimentação nos acessos ao Morro do Santo Antônio - Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2022 12:10

Angra dos Reis – Uma partida de futsal não pôde acontecer na tarde de sábado (21) por falta de policiamento. E a Polícia Militar não pôde estar presente devido à uma operação que investigava a existência de uma central de monitoramento por câmeras de segurança instalada pelo tráfico de drogas no Morro do Santo Antônio, região central da cidade.



De acordo com as informações, os bandidos estavam usando a tecnologia a favor do crime trocando os tradicionais olheiros e fogueteiros por câmeras instaladas estrategicamente na principal subida de acesso à comunidade. Assim, eles podiam ver com facilidade a movimentação da polícia pelo local.



Por volta de 13h, homens do Grupamento de Ações Táticas (GAT) I e II, em conjunto com a supervisão de oficial, subiram a comunidade e foram recebidos a tiros pelos bandidos. Houve revide, mas não houve feridos no confronto.

O material apreendido foi levado para a delegacia de Angra Foto: Divulgação

Mesmo com o tiroteio, os policiais conseguiram encontrar a central de monitoramento por câmeras e prender dois homens que estavam operando o sistema. Ambos vão responder por associação ao tráfico.



Na manhã de ontem (22), os policiais voltaram ao bairro para retirar as câmeras utilizadas para o monitoramento, assim como um amplificador de distribuição usado para que as imagens chegassem até a central. O material foi apresentado na 166ª DP.

À noite, uma viatura do GAT ficou estacionada na rua de acesso ao Morro do Santo Antônio enquanto três patrulhas da PM estavam circulando pelas ruas da região central da cidade.