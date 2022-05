Os agentes de vetores verificam se existem recipientes com água parada nos quinais das casas - Foto: Luís Fernando Lara

Os agentes de vetores verificam se existem recipientes com água parada nos quinais das casas Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 23/05/2022 16:35

Angra dos Reis - O Informe Semanal publicado pela secretaria municipal de Saúde na sexta-feira (20) mostra que há 26 casos confirmados de dengue na cidade, que 121 estão sendo investigados e 13 foram descartados. No momento não há notificações sobre Zika ou Chikungunya.



Os agentes de combate às endemias e controle de vetores estão trabalhando em diversos bairros realizando visitas domiciliares. O objetivo é encontrar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypt, mosquito transmissor da dengue.



A secretaria de Saúde solicita que os moradores abram as portas para os agentes de endemias e lembra que as casas e estabelecimentos fechados, ou com larvas do mosquito, serão notificadas e podem até ser multadas.



- Os imóveis devem ser vistoriados pelo próprio morador uma vez por semana, buscando eliminar locais com água parada. O apoio e a colaboração de todos na luta contra o mosquito são fundamentais. Sem a população, o poder público não pode fazer o principal, que é o combate ao transmissor da doença -, frisou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.



De acordo com o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), publicado no fim de abril, a cada mil imóveis vistoriados em Angra, 10 possuíam focos do mosquito transmissor da doença (o que equivale a 1%). Este resultado coloca o município em estado de alerta.



- O resultado apontou que a maior parte dos focos está dentro das casas das pessoas, em sua maioria, em vasos de plantas e pingadeiras. É preciso que a população faça sua parte e evite a água parada -, explicou o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Romário Gabriel Aquino.



Possíveis focos do mosquito Aedes aegypti podem ser informados para a Secretaria de Saúde através do telefone (24) 3377-7808.