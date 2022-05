O Centro Cultural Theophilo Massad abriga o Teatro Municipal e concentra boa parte das atividades culturais da cidade - Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 23/05/2022 15:54

Angra dos Reis – O Centro Cultural Theophilo Massad (CCTM) completa 22 anos nesta terça-feira (24) com o corte do tradicional bolo de aniversário, às 19 horas, oito dias de festividades e 12 apresentações que prometem agradar o púbico.



A festa começa hoje (23) com a apresentação do grupo Pisa Studio de Dança, com o espetáculo “La Burla Negra”, às 19h, no Teatro Municipal Câmara Torres. Amanhã, data do aniversário, acontece uma feira de artesanato, das 14h às 18h, na Praça Guarda-marinha Greenhalgh, no bairro São Bento.



À tarde, às 14h, haverá exibição de um filme infantil, na sala de vídeo do Teatro Municipal, e apresentação musical de Edson Jors, na praça em frente ao teatro. Às 15h, quem se apresenta é o grupo Chão de Estrelas, com o espetáculo “Dois Perdidos”. Logo após tem “Pagode Banana”, da Cia. de Teatro Ação, e o Regional Choro Caiçara, com “A Música Brasileira no Século XIX”.



O Teatro Municipal ainda recebe, às 18h, o espetáculo “Arte Mais Arte”, com a Cia. Arte Fênix e, às 20h, a apresentação teatral “Odeio As Coisas Que Amo Em Você”.

- O CCTM é fruto da luta do movimento cultural da cidade e em breve ganhará uma reforma completa se tornando um local de inclusão. Buscamos de forma democrática ampliar a participação das companhias e fazedores de cultura da cidade. Seriam cinco espetáculos na programação, mas ampliamos e contemplamos todos os 12 inscritos em nosso chamamento -, ressaltou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.



Programação no Teatro Municipal



Quarta-feira (25): Peça “Ser Criança”, com o coletivo Raio de Sol, às 15h;

Show “Intenso”, de Lincoln Glauber, às 19h.



Quinta-feira (26): Banda Feito Café no Teatro Municipal, às 19h, com o show “DDD24”.



Sexta-feira (27): Peça Sala pra Seis”



Sábado (28): Show CanCanta Apresenta, às 17h;

Às 19h stand up comedy de Pedro Manso, também no Teatro Municipal.



Domingo (29): Cia. da Lua apresenta o “Diálogo da Solidão Voluntária”, às 17h;

Às 19h Juliana Maia, apresenta tributo a Elis Regina.



A programação pelos 22 anos de CCTM se encerra com a apresentação da Oficina #PrimeiroAto às 19h, da segunda-feira, dia 30, com o espetáculo “Rotação do Amor”.