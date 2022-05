Lance do gol de empate do Angra Esporte Clube no fim da partida - Foto: Reprodução internet

Publicado 25/05/2022 18:23

Costa Verde – O Angra Esporte Clube marcou o seu primeiro ponto jogando em casa e diante de sua torcida na tarde desta quarta-feira (25) pelo campeonato carioca Série A2. A equipe saiu atrás do marcador, mas conseguiu arrancar um empate no fim da partida contra o América, no estádio Jair Toscano de Brito.

Com o resultado, o time manteve a segunda colocação no grupo A da Taça Santos Dumont com 7 pontos, empatado com o Americano de Campos, que lidera por levar vantagem no saldo de gols.



No primeiro tempo a equipe do América suportou a pressão inicial do time da casa e passou a ter maior posse de bola. Aos 19 minutos de partida, Andrey, camisa 7, recebeu na entrada da área, entrou driblando na área e foi derrubado. Pênalti marcado pelo árbitro Tiago Ramos Marques, que acompanhava a jogada de perto. O atacante Pablo cobrou e abriu o placar.



O Angra partiu em busca do empate e ai brilhou a estrela do experiente goleiro Deola, de 38 anos, que “fechou” o gol americano e fez ao menos três grandes defesas somente no primeiro tempo, evitando o empate dos donos da casa.



No segundo tempo, o técnico do América tirou Andrey, até então considerado um dos melhores em campo, e o time recuou, passando a jogar nos contra-ataques.



Deola continuou fazendo grandes defesas durante os 45 minutos finais da partida, mas os visitantes acabaram pagando um preço alto por ter recuado tanto na etapa complementar.



Aos 45 minutos, Alexsandro cobrou falta na direita e encontrou Renan, que cara a cara com o goleiro, só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede, deixando tudo igual.



Com o resultado, que fechou a quarta rodada do primeiro turno, o grupo A ficou bastante embolado com cinco equipes tendo chances reais de classificação para as semifinais na última rodada. Além de Americano e Angra, com 7 pontos, Olaria e Macaé que tem 6, e o América, com 5, lutam pelas duas vagas.



Na última rodada, programada para o dia 1º de junho, o Angra vai à Macaé enfrentar os donos da casa, o Olaria recebe o líder Americano e o América enfrenta em casa a Cabofriense, já sem chances de classificação. Todas as partidas estão marcadas para às 15h.