Apesar de estar sem jogar há 10 dias, a motivação da equipe é grande para vencer sua primeira partida dentro de casa - Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2022 20:48

Costa Verde – O Angra Esporte Clube entra em campo nesta quarta-feira (25), às 15h, no estádio Jair Toscano de Brito (Jairzão), de olho na liderança da chave A da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da série A2 do Campeonato Carioca. Inicialmente a partida estava programada para sábado (21), mas foi transferida devido à realização de um evento de jiu-jitsu no ginásio do estádio municipal de Angra dos Reis.

Vivendo um bom momento na competição após um início turbulento, que teve até ameaça de greve por parte de jogadores, o Angra Esporte Clube sonha em retomar a liderança no grupo A. Desde o fim de semana ela está com o Americano de Campos, que venceu seu último jogo e soma 7 pontos. O Angra tem 6, mas como tem um jogo a menos, em caso de vitória nesta quarta, volta à ponta da tabela e abre dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Os jogadores se reapresentaram na segunda-feira (23) e fizeram trabalhos físicos sob o olhar do técnico Mário Júnior. Hoje, eles fizeram um treino tático, com jogadas ensaiadas, que podem ser o fator surpresa no jogo contra o América. O lateral esquerdo Guilherme vai desfalcar o time, pois se recupera de uma lesão sofrida na última partida.

- A gente vai buscar esses três pontos amanhã, pois queremos a liderança. Nosso time está muito ciente do que pode fazer, apesar de todas as dificuldades. Esperamos que a torcida compareça e nos ajude a fazer história com esse time vitorioso -, disse Carlos Alberto Ferreira, diretor-executivo de futebol do Angra Esporte Clube.